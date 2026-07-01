Reči koje su odjekujnule na mundijalu: "Neću više biti selektor..."!

Večernje novosti pre 24 minuta
Reči koje su odjekujnule na mundijalu: "Neću više biti selektor..."!

Iskusni stručnjak Sebastijan Bakesese doneo je odluku posle eliminacije od Meksika u šesnaestini finala.

AP Photo/Silvia Izquierdo Selektor fudbalske reprezenacije Ekvadora Sebastijan Bekasese izjavio je danas da on i njegova ekipa nisu uspeli da naprave podvig koji su obećali i dodao da neće više biti selektor posle eliminacije od Meksika u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. "Moj ugovor je istekao. Mislim da nismo uspeli da ostvarimo podvig koji smo obećali - da ovo bude najbolje Svetsko prvenstvo za Ekvador ikada. Sada je na meni da preuzmem odgovornost, zato
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