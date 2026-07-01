Velika nesreća u Belgiji: Izbio ogroman požar u stambenoj zgradi, ima i mrtvih (video)

Večernje novosti pre 45 minuta
Velika nesreća u Belgiji: Izbio ogroman požar u stambenoj zgradi, ima i mrtvih (video)

U POŽARU koji je danas zahvatio stambenu zgradu Antverpenu poginulo je petoro ljudi, prenosi list HLN, dodajući da ima i više povređenih.

Foto: Printskrin/Twitter/@@DebbieSchigt Identifikacija žrtava i dalje je u toku. Broj poginulih je umanjen, nakon što je prethodno iz belgijske policije saopšteno da je u požaru poginulo šestoro ljudi. Vreselijk Sterkte voor alle betrokkenen daar #Belgie #Antwerpen https://t.co/Hahg6dZ4hz — Debbie Schigt (@DebbieSchigt) July 1, 2026 Vatrogasna služba završila je gašenje požara, a svi stanari su evakuisani, uključujući i 60 stanara susedne zgrade. Man klimt over
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