Velika nesreća u Belgiji: Izbio ogroman požar u stambenoj zgradi, ima i mrtvih (video)

U POŽARU koji je danas zahvatio stambenu zgradu Antverpenu poginulo je petoro ljudi, prenosi list HLN, dodajući da ima i više povređenih.

Foto: Printskrin/Twitter/@@DebbieSchigt Identifikacija žrtava i dalje je u toku. Broj poginulih je umanjen, nakon što je prethodno iz belgijske policije saopšteno da je u požaru poginulo šestoro ljudi. Vreselijk Sterkte voor alle betrokkenen daar #Belgie #Antwerpen https://t.co/Hahg6dZ4hz — Debbie Schigt (@DebbieSchigt) July 1, 2026 Vatrogasna služba završila je gašenje požara, a svi stanari su evakuisani, uključujući i 60 stanara susedne zgrade. Man klimt over