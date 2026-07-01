Srđan Valjarević: Ovo je mojih prvih najboljih 10 romana na našem jeziku

Velike priče pre 16 minuta  |  Piše Velike priče
Srđan Valjarević: Ovo je mojih prvih najboljih 10 romana na našem jeziku

Počeo je izbor 100 najboljih romana napisanih na našem jeziku

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na srpsko-hrvatskom govornom području, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Srđan Valjarević je višestruko nagrađivani autor kultnih romana „Komo“ , „List na korici
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