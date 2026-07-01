Masovni ruski napadi na Ukrajinu: Na udaru 48 naselja, najmanje četiri osobe poginule

Vreme pre 3 sata
Masovni ruski napadi na Ukrajinu: Na udaru 48 naselja, najmanje četiri osobe poginule

U novom talasu ruskih napada na Ukrajinu poginule su najmanje četiri osobe, dok je više desetina ranjeno u različitim oblastima. Na meti su bile i benzinske i gasne pumpe

Ukrajinske vlasti saopštile su da su najmanje četiri osobe poginule, a nekoliko desetina je ranjeno u ruskim napadima na više oblasti u Ukrajini u protekla 24 sata. Ruske snage izvele su više od 800 napada na 48 naselja širom regiona Zaporožje, u kojima su dve osobe poginule, a povređeno je 36, objavio je na Telegramu čelnik regionalne vojne administracije Ivan Fedorov. Ruske snage napale su pet gasnih stanica u Dnjepropetrovskom regionu tokom noći, ubivši jednu
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