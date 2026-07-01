Razuzdani Đorđe Prelić: Prebijanje i pretnje, ali i državni poslovi za naprednjačkog lojalistu

Ko je Đorđe Prelić, koga je trener fudbalera Teleoptika Marko Jovanović označio kao jednog od napadača na njega

Čovek koji je bio u zatvoru zbog saučesništva u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine, a pušten iz njega pre isteka kazne, bio je vođa nekada jedne od najjačih navijačkih grupa Partizana „Alkatraz”. Sada se može videti u Ćacilendu i njegova firma radi posao za Ekspo. Ovo je kratka biografija Đorđa Prelića, koga je Marko Jovanović, trener Teleoptika i nekadašnji fudbaler Partizana, u razgovoru za N1 označio kao jednog od napadača na njega u utorak,