Beretini sprečio iznenađenje - Hačanov ubedljiv

Mateo Beretini i Karen Hačanov plasirali su se u treće kolo Vimbldona.

Italijanski teniser Mateo Beretini pobedio je Artura Fisa sa 3-1 u setovima i nakon pobede nad Stenom Vavrinkom i sjajnim francuskim igračem stigao do trećeg kola Vimbldona. Po setovima je bilo 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 za Italijana, a meč je trajao dva sata i 51 minut. U narednom kolu igraće protiv boljeg iz duela Jakub Menšik - Grigor Dimitrov. Odličan je bio Beretini u prva dva seta i gotovo sve mu je išlo od ruke da bi Francuz uspeo da zapreti i osvoji treći set nakon