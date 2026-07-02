Đoković o novini u tenisu: "Ne bih se osećao prijatno"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u naredno kolo Vimbldona, a posle meča govorio je o budućnosti tenisa, povratku Serene Vilijams, rivalstvu sa Stefanosom Cicipasom i uslovima za igru na travi.

Đoković je ponovio da smatra da tenis mora da pronađe način da privuče mlađu publiku i da je vreme za određene promene u sportu. "Postoji više načina da tenis napreduje. Moramo da razmišljamo o formatu takmičenja i pravilima na ATP i WTA turu. Pitanje je kako da privučemo nove i mlađe navijače, koji imaju kraći raspon pažnje. Tenis je dinamičan i uzbudljiv sport, ali mečevi nekada traju tri, četiri ili pet sati, što nije privlačno svima u vremenu kada ljudi imaju