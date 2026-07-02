"Puče" trejd leta: Filadelfija krenula na sve ili ništa!

Prava bomba odjeknula je NBA ligom - Boston Seltiksi postigli su dogovor sa Filadelfija Seventisiksersima o jednom od najvećih trejdova ovog leta.

Kako prenosi ESPN, pozivajući se na svoje izvore, Džejlen Braun karijeru će nastaviti u Filadelfiji, dok će u redove Bostona stići Pol Džordž. Uz iskusnog krilnog košarkaša, Seltiksi će dobiti i dva pika prve runde, kao i dva pika druge runde NBA drafta. Filadelfija je ovim trejdom jasno pokazala da želi da odmah napadne titulu. Dolaskom Brauna ekipa dobija elitnog igrača, koji bi zajedno sa Džoelom Embidom i Tajrisom Meksijem trebalo da čini jednu od najubojitijih