"Puče" trejd leta: Filadelfija krenula na sve ili ništa!

B92 pre 2 sata
"Puče" trejd leta: Filadelfija krenula na sve ili ništa!

Prava bomba odjeknula je NBA ligom - Boston Seltiksi postigli su dogovor sa Filadelfija Seventisiksersima o jednom od najvećih trejdova ovog leta.

Kako prenosi ESPN, pozivajući se na svoje izvore, Džejlen Braun karijeru će nastaviti u Filadelfiji, dok će u redove Bostona stići Pol Džordž. Uz iskusnog krilnog košarkaša, Seltiksi će dobiti i dva pika prve runde, kao i dva pika druge runde NBA drafta. Filadelfija je ovim trejdom jasno pokazala da želi da odmah napadne titulu. Dolaskom Brauna ekipa dobija elitnog igrača, koji bi zajedno sa Džoelom Embidom i Tajrisom Meksijem trebalo da čini jednu od najubojitijih
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Džejlen Braun trejdovan u Filadelfiju za Pola Džordža i četiri pika na draftu

Džejlen Braun trejdovan u Filadelfiju za Pola Džordža i četiri pika na draftu

Danas pre 1 sat
Mnogi ga videli u Denveru kod Jokića, ali od toga nema ništa: "Blokbaster" trejd u NBA i razmena zvezda, želja Nagetsa otišla…

Mnogi ga videli u Denveru kod Jokića, ali od toga nema ništa: "Blokbaster" trejd u NBA i razmena zvezda, želja Nagetsa otišla kod velikog rivala

Nova pre 16 minuta
Iznenađenje: Trejdovan Tarik Biberović, iako ne igra u NBA ligi!

Iznenađenje: Trejdovan Tarik Biberović, iako ne igra u NBA ligi!

Telegraf pre 51 minuta
Bomba! Nikola Jokić ostao bez Ol Stara, otišao kod njegovog najvećeg rivala

Bomba! Nikola Jokić ostao bez Ol Stara, otišao kod njegovog najvećeg rivala

Večernje novosti pre 2 sata
Ponoćna bomba u NBA: Jokić ostao bez Ol-Stara, otišao je kod njegovog najvećeg rivala

Ponoćna bomba u NBA: Jokić ostao bez Ol-Stara, otišao je kod njegovog najvećeg rivala

Mondo pre 2 sata
Ništa od velikog pojačanja za Denver, Nikola Jokić ostao bez igrača koji se povezivao sa Nagetsima

Ništa od velikog pojačanja za Denver, Nikola Jokić ostao bez igrača koji se povezivao sa Nagetsima

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBABostonFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

Kurir pre 11 minuta
Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Večernje novosti pre 11 minuta
Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Danas pre 1 sat
Džejlen Braun trejdovan u Filadelfiju za Pola Džordža i četiri pika na draftu

Džejlen Braun trejdovan u Filadelfiju za Pola Džordža i četiri pika na draftu

Danas pre 1 sat
Tilemans: Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima

Tilemans: Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima

Radio sto plus pre 46 minuta