Radosav Petrović: "Znamo kakav Partizan želimo, nisam sam u ovome!"

Novoimenovani sportski direktor Partizana Radosav Raća Petrović posetio je prvotimce crno-belih na pripremama u Sloveniji.

Pred početak treninga obratio se igračima zajedno sa generalnim direktorom Dankom Lazovićem. Tom prilikom poručio im je da moraju biti svesni u kakvom klubu igraju i istakao da im stoji na raspolaganju za sve što im je potrebno. Nakon treninga razgovarao je sa okupljenim novinarima i istakao da je svestan odgovornosti koju Partizan nosi i da će rezultati biti najveće merilo. Podsećamo, fudbaleri Partizana u četvrtak od 18h odigraće drugu kontrolnu utakmicu na