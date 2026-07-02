Radosav Petrović: "Znamo kakav Partizan želimo, nisam sam u ovome!"

B92 pre 3 sata
Radosav Petrović: "Znamo kakav Partizan želimo, nisam sam u ovome!"

Novoimenovani sportski direktor Partizana Radosav Raća Petrović posetio je prvotimce crno-belih na pripremama u Sloveniji.

Pred početak treninga obratio se igračima zajedno sa generalnim direktorom Dankom Lazovićem. Tom prilikom poručio im je da moraju biti svesni u kakvom klubu igraju i istakao da im stoji na raspolaganju za sve što im je potrebno. Nakon treninga razgovarao je sa okupljenim novinarima i istakao da je svestan odgovornosti koju Partizan nosi i da će rezultati biti najveće merilo. Podsećamo, fudbaleri Partizana u četvrtak od 18h odigraće drugu kontrolnu utakmicu na
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