Ruska razorna odmazda; Objavljeni snimci užasa: "Sve je gorelo" FOTO/VIDEO

Ukrajinske vlasti upozoravaju da Moskva poslednjih meseci sve više koristi kombinovane udare velikih razmera balističkim raketama i dronovima kako bi dodatno iscrpela ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i nanela što veće razaranje civilnoj infrastrukturi.

Rusija je preko noći izvela jedan od najmoćnijih vazdušnih udara na ukrajinsku prestonicu od početka rata. Kijev je satima bombardovan balističkim raketama i stotinama dronova, pogađajući stambene zgrade, bolnice, hotele, energetsku infrastrukturu i brojne druge civilne objekte. Prema poslednjim podacima, najmanje 21 osoba je poginula, dok je više od 80 povređeno, a spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine i postoji strah da bi broj žrtava mogao porasti. Prema