Srbija pregazila Švajcarsku - dabl-dabl Jokića, dominacija Jovića!

B92 pre 7 minuta
Srbija pregazila Švajcarsku - dabl-dabl Jokića, dominacija Jovića!

Košarkaši Srbije su savladali Švajcarsku u gostima sa 97:73, u okviru petog kola kvalifikacija za Mundobasket.

"Orlovi" su slavili u prvom duelu protiv Švajcaraca sa 90:86 u Beogradu. Srbija je kontrolisala tok meča od samog starta, ali je do ubedljive pobede došla tek u četvrtoj četvrtini, gde je "dodala gas" i pregazila rivala +24 (97:73). "Orlove" je do pobede predvodio Nikola Jokić sa 22 poena uz 14 skokova i sedam asistencija, pratio ga je Nikola Jović sa 22 poena, dva skoka i pet asistencija. Dvocifreni su bili još Nikola Tanasković sa 16 poena i tri skoka, Aleksa
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