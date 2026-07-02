Tragedija Senegala - vodili 2:0 do 86', pa ispali sa Mundijala! VIDEO

Fudbaleri Belgije savladali su Senegal nakon neverovatnog preokreta rezultatom 3:2, u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva.

"Lavovi Terange" su od početka briljirali na taktičkom i tehničkom planu i u većem delu susreta držali apsolutno sve konce u svojim rukama. Sa druge strane, Belgija nije delovala da ima ideju kako da napadne, iako je prva zapretila u devetom minutu udarcem Leandra Trosara. Vrlo brzo je Senegal preuzeo kontrolu meča i počeo da niže šanse. Najpre preko Ismaile Sara u 13. minutu kod velike greške Tiba Kurtoe. Ali, kada je to Belgija preživela, u 25. je prvi put