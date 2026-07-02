UŽIVO BiH stigla do Golden Gejta, ali nije asimilovala

B92 pre 28 minuta
UŽIVO BiH stigla do Golden Gejta, ali nije asimilovala

Fudbaleri Bosne i Hercegovine eliminisani su 1/16 finala Svetskog prvenstva u fudbalu, nakon meča protiv SAD u kom je domaćin u predgrađu San Franciska rezultatom 2:0.

Donekle i simbolično, "zmajevi" su učešće završili na mestu u kom se nalazi čuveni Golden Gejt most, poznat iz pesme Dubioze kolektiv koja ih je pratila tokom čitavog mundijalskog ciklusa. U atmosferi punoj euforije i velikih očekivanja, domaćin turnira je došao do tek druge pobede u nokaut fazi Mundijala u poslednjih devet pokušaja. Bosna i Hercegovina je bolje otvorila meč i već u 10. minutu zapretila preko Ermedina Demirovića, ali je golman Met Frejz uspeo da
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