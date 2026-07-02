Kraj snova Bosne i Hercegovine, Senegal prosuo sve, Kejn spasao Englesku

BBC News pre 1 sat | Predrag Vujić - BBC novinar

REUTERS/Kate Munsch

Okončan je fudbalski san reprezentacije Bosne i Hercegovine (BiH) na Svetskom prvenstvu.

Jedan od domaćina Mundijala, Sjedinjene Američke Države (SAD), pobedili su BiH 2:0, a reprezentaciji sa Balkana nije pomoglo ni što je poslednjih pola sata imala igrača više.

Folarin Balogan je bio centralna figura utakmice.

Postigao je vodeći gol za SAD u 45. minutu, a 20-ak minuta kasnije je dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad Tarikom Muharemovićem.

Brojčanu prednost na terenu, BiH nije umela da iskoristi, a Amerikanci su zapečatili pobedu fenomenalnim golom Malika Tilmana iz slobodnog udarca desetak minuta pre kraja.

„Nažalost, utakmicu smo imali pod kontrolom. Iz našeg poseda, kada kontrolišemo loptu minut, mi primimo gol...

„Ja stvarno volim ove momke. Malo je i tužno što nismo uspeli da ispišemo novu stranicu istorije", izjavio je vidno skrhani selektor BiH Sergej Barbarez.

Plasmanom u šesnaestinu finala, BiH je napravila istorijski uspeh na njihovom drugom Mundijalu.

IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita Sjajan gol Malika Tilmana iz slobodnog udarca, golman BiH Nikola Vasilj nije imao ni promil šanse da odbrani

BENJAMIN FANJOY/EPA/Shutterstock

REUTERS/Phil Noble Maurisio Poketino, tvorac talentovane generacije SAD

'Bili su bolji od nas u svemu': Amar Osim

Iako selektor Barbarez i igrači žale za propuštenom šansom, Bosna i Hercegovina u utakmici protiv SAD nije bila bolja ekipa, štaviše.

„Ljudi su bolji od tebe otprilike za ovoliko koliko je rezultat pokazao. Bolji su u svim segmentima. Više trče, bolje znaju sa loptom i imaju bolje igrače.

„Nema tu šta mnogo da se pametuje", ocenio je Amar Osim, trenerski stručnjak iz BiH, sin legendarnog Ivice Osima.

Kada se podvuče crta, BiH je završila ovo prvenstvo sa samo jednom pobedom (3:1 protiv Katara), remijem sa Kanadom i dva poraza - od SAD i Švajcarske u grupi (1:4).

Nastup na ovom Svetskom prvenstvu je temelj za još veće uspehe u budućnosti, izjavio je reprezentativac BiH Nikola Katić posle eliminacije.

„Gol koji smo primili u finišu prvog poluvremena mnogo nas je poremetio. Ipak, iz ovakvih utakmica se uči.

„Ovo nije kraj, nego početak jedne velike priče", smatra Katić.

Pogledajte atmosferu u Sarajevu i šta kažu navijači Bosne i Hercegovine:

Utakmica je odigrana u ranim jutarnjim satima po srednjeevropskom vremenu, ali se na mnogim mestima u Sarajevu i drugim gradovima BiH okupilo hiljade ljudi da prati televizijski prenos.

Sajt lista Oslobođenje objavio je fotografiju na kojoj se vidi kako nekoliko dece u fan zoni u Sarajevu spava, dok stariji budno prate utakmicu.

Čudesni preokret Belgije ili šta uradi Senegal?!

REUTERS/Albert Gea Očajni fudbaleri Senegala, svesni da su prokockali veliku šansu da uđu među 16 najboljih

Sadašnja generacija reprezentacije Senegala verovatno do kraja života neće umeti sebi da objasni šta im se dogodilo od 86. minuta utakmice protiv Belgije.

Senegal je vodio 2:0, odlično igrao, dominirao, imao sve u svojim rukama, a onda je prosuo sve.

Belgija se plasirala u osminu finala gde će igrati protiv selekcije SAD posle neverovatnog preokreta 3:2.

Golovima Dijare u 24. i Sara u 51. minutu, Senegal je išao putem Maroka, da mu se kao još jedan predstavnik Afrike pridruži u osmini finala.

Ali, u finišu utakmice se dogodilo pomračenje Senegala - i svetlost Belgije.

Romelo Lukaku, robusni centarfor, ušao je u igru kao rezervista u poluvremenu i golom u 86. minutu ostavio je Belgiju u životu.

Dramu i preokret režirao je kapiten Juri Tielmans, strelac izjednačujućeg gola za produžetke, koji je u poslednjem minutu drugog produžetka iz penala je poslao Belgiju dalje.

REUTERS/Albert Gea TRenutak odluke, penal i gol za Belgiju u 120. minutu

Mada, mora se reći da je izjednačujući gol Tielmansa glavom najblaže rečeno sporan.

Pre nego što je skočio i udario loptu glavom, Tilemans je očigledno rukama odgurnuo igrača Senegala Nijakatea, ali je posle kratke video provere, sudija odlučio da prekršaja nije bilo.

IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin Izjednačujući gol Tielmansa u 90. minutu koji je sporan (pogledajte fudbalera Senegala ispred njega)

Hari Kejn sprečio senzaciju Konga

Bilo je u istoriji svetskih fudbalskih prvenstava velikih iznenađenja, šokova, a 1. jula 2026. umalo da se desi jedna od najvećih senzacija turnira.

U šesnaestini finala, reprezentacija Demokratske Republike Kongo vodila je 1:0 protiv Engleske sve do 75. minuta kada je napadač Hari Kejn odlučio da skrati muke sebi, saigračima, selektoru i gomili navijača na tribinama stadiona u Atlanti.

Na centaršut Gordona, Kejn je trzajem glavom u 75. minutu savladao sjajnog golmana Konga Lionela Mpasija Nzaua.

Jedanaest minuta kasnije, spektakularnim udarcem preokrenuo je utakmicu i odveo Englesku u osminu finala Mundijala.

Nade Engleza da će prvi put posle 1966. godine ponovo postati svetski prvaci tako su ostale u životu.

PA Hari Kejn posle gola ekipi Konga

A lako je moglo da se desi da hrabri Kongo, sa igračima čija je tržišna vrednost bar desetostruko manja nego protivničkog tima, šokira Engleze i pošalje ih kući već posle prvog kola nokaut faze.

Brajan Sipenga doveo je Kongo u vođstvo u 7. minutu, iskoristivši prostor na desnoj strani i preciznim udarcem savladavši Pikforda.

Engleska je posle primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do gola rivala.

Najbolje prilike imali su Markus Rašford, čiji je udarac izbačen sa gol-linije, i Džud Belingem, čiji je udarac glavom sa svega nekoliko metara spektakularno zaustavio golman Mpasi.

Kongo je mogao i do drugog gola, ali je Joan Visa u 42. minutu pogodio stativu posle centaršuta Van-Bisake.

Engleska je teškom mukom prošla prvu prepreku u nokaut fazi.

Međutim, u osmini finala u ponedeljak, 6. jula čeka je još teži ispit - selekcija Meksika, jednog od domaćina turnira, i više od 80.000 frenetičnih navijača na kultnom stadionu Asteka.

Reuters

Reuters Sipenga slavi gol protiv Engleske kojim je Kongo poveo 1:0 u prvom poluvremenu

EPA

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(BBC News, 07.02.2026)