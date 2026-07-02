Najmanje 20 mrtvih u 'najvećem napadu' Rusije na Kijev

BBC News pre 2 minuta

Reuters

Najmanje 20 ljudi je poginulo, među njima i deca, u ruskom napadu na Kijev u noći između 1. i 2. jula, saopštio je Timur Tkačenko, šef vojne administracije u ukrajinskoj prestonici.

Bio je ovo „najmasovniji napad“ na Kijev od početka rata 2022. godine, rekao je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Ranjeno je oko 80 ljudi, dodaju ukrajinski zvaničnici.

Iako je u ranijim napadima na Kijev bilo žrtava, u ovom udaru Rusije pogođene su lokacije širom ukrajinske prestonice, među njima oko 100 zgrada, kažu ukrajinski zvaničnici.

„Neprijatelj je još jednom namerno gađao stambene zone i ubijao civile", rekao je Tkačenko.

Iz ruskog Ministarstva odbrane tvrde da su im meta bila energetska postrojenja i da su odgovorili na nedavne ukrajinske napade.

Rusija je u noći između 1. i 2. jula lansirala 74 rakete i 496 dronova, uglavnom ciljajući prestonicu, saopštila je ukrajinska vojna komanda.

Dok je protivvazdušna odbrana zemlje uspela da odbije većinu njih, 25 balističkih raketa i 12 dronova pogodilo je 33 lokacije, dodali su.

Pogledajte video o ovom velikom ruskom napadu na Kijev

Šta je sve Rusija gađala u Kijevu?

Kao rezultat masovnog noćnog napada na Kijev, šteta je zabeležena u svim delovima grada, izjavio je Kličko.

Jedna od stambenih zgrada je bukvalno razneta, rekao je.

U toku je operacija potrage i spasavanja. Traže se ljudi ispod ruševina, kaže gradonačelnik Kijeva.

Među oštećenim zgradama bila je i podstanica hitne pomoći, gde je takođe oštećeno devet vozila, a ranjeno je šest zaposlenih, među kojima i medicinski radnici i vozači.

Direktno je pogođeno 20 stambenih zgrada u Kijevu, a približno 100 zgrada u prestonici oštećeno je kao rezultat granatiranja, rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.

„Spasioci nastavljaju da rade na 15 lokacija, rasklanjajući ruševine. Nažalost, strahuje se da ima još zatrpanih ljudi“, dodala je.

MAXYM MARUSENKO/EPA/Shutterstock Panorama Kijeva posle ruskog napada

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock Eksplozija je napravila krater pored bombardovanih zgrada u Kijevu

Kada je svanulo 2. jula, slika je bila jasnija i videli su se krateri od eksplozija ispred stamnenih blokova.

Automobili, zgrade i infrastruktura u plamenu mogli su da se vide pored ruševina nastalih bombardovanjem.

Vatrogasci su gasili plamen koji je uništio hotel na centralnom gradskog bulevaru.

Tokom noći primećeno je i dejstvo protivvazdušne odbrane, kao i eksplozije koje su nastale delovanjem dronova, raketa i projektila sa navođenjem.

Bila je ovo „još jedna užasna noć" za stanovnike Kijeva, koji su morali da je provedu u skloništima, objavila je Olga Stefanišina, ukrajinska ambasadorka u Americi, na platformi Iksu.

„(Zabeleženi su) Požari i uništavanje civilne infrastrukture i stambenih zgrada u više oblasti grada", navela je.

Ovo je bio prvi veliki napad dronovima i raketama Rusije na Ukrajinu posle više od dve nedelje.

Pogledajte fotografije Kijeva posle ruskog napada

REUTERS/Valentyn Ogirenko

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

REUTERS/Valentyn Ogirenko Fotografija iz vazduha svedoči o razmerama napada

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

REUTERS/Alina Smutko

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

Getty Images Vatrogasci su se tokom noći borili sa požarima širom Kijeva

Reuters

AFP via Getty Images Neki stanovnici Kijeva su sklonište potražili u stanicama metroa tokom noći

Rusija je pogodila i vojne baze u centralnoj i istočnoj Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Napadi su bili odgovor na ukrajinske udare na ruska energetska postrojenja od Moskve do Crnog mora, dodaju.

Posle tih ukrajinskih napada ruski predsednik Vladimir Putin je priznao da je došlo do nestašica goriva u zemlji, što retko čini od početka rata.

Zelenski je 1. jula prevremeno završio posetu Dablinu pošto je podelio nove obaveštajne podatke o planovima Moskve da napadne Ukrajinu.

„Pozivam naše ljude da budu posebno oprezni, da se čuvaju, da čuvaju decu i sopstvene porodice", kazao je Zelenski.

Putin „već neko vreme priprema taj veliki napad na Ukrajinu", dodao je tada.

Poljska je podigla borbene avione kako bi zaštitila sopstveni vazdušni prostor, što su iz tamošnjeg Ministarstva odbrane nazvali „merama prevencije".

Nisu prijavljeni napadi na teritoriji Poljske.

Poljska je članica NATO-a i napad na nju bi aktivirao Član 5 povelje ove organizacije, koji propisuje da se „oružani napad na jednu Nato članicu smatra napadom na sve".

Ruske trupe su se nedavno probile u grad Kostjantinivku, jedno od poslednjih ukrajinskih utvrđenja na istoku zemlje.

Ako Moskva obezbedi kontrolu nad gradom, to bi moglo da joj posluži kao ulaz u ceo Donbas, veliki istoćni region Ukrajine.

Visoki ukrajinski vojni zapovednici tvrde da su ove godine zauzeli više teritorije nego što su izgubili i da su prekinuli ključne lance snabdevanja između granice sa Rusijom i anektiranog poluostrva Krim.

Rat je tokom prethodnih meseci vođen smanjenim intenzitetom dok su obe strane učvrstile sopstvene položaje.

Rusija trenutno kontroliše oko petine ukrajinske teritorije, što je zauzela tokom prvih nekoliko meseci invazije koja je započela u februaru 2022.

Ukrajinac optužen za napad na Severni tok u Nemačkoj

Nemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog državljanina zbog sumnje da je razneo cevovod koji je deo Severnog toka u Baltiku 2022.

Sergej K., kako je imenovan u optužnici, navodno je predvodio i koordinisao napad na infrastrukturu kojom se dostavlja prirodni gas od Rusije do Nemačke, preneli su nemački mediji.

Dodaju da je to isti muškarac koji je prošlog leta uhapšen u Italiji i izručen Nemačkoj.

Osumnjičeni je negirao krivicu.

Dosad niko nije preuzeo odgovornost za napad, a zvanični Kijev odbacio je navode u umešanost u organizaciju akcije, koja bi mogla ozbiljno da ugrozi odnose sa Nemačkom.

Osumnjičeni se tereti da je predvodio ekipu od sedam ljudi u akciji tokom koje je uništeno tri od četiri gasovoda Severnog toka, prenosi Dojče vele.

Sumnja se da je izvršio napad i na civilnu energetsku infrastrukturu i podmetanje eksplozija.

Došlo je do rekordnog curenja metana u Baltičko more i onemogućeno je funkcionisanje infrastrukture vredne više milijardi dolara.

Moskva je okrivila Ameriku i Veliku Britaniju da su učestvovali u organizaciji napada, ali za to nema dokaza.

Pogledajte snimak prethodnih ruskih napada na Ukrajinu:

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(BBC News, 07.02.2026)