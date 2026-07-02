Umalo izgubio život na terenu, sada nosi traku na glavi i vodi Meksiko na Mundijalu

BBC News pre 3 sata | Dario Bruks - BBC Mundo

Getty Images Raul Himenez (35) postigao je dva gola na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu

Napadač Raul Himenez doživeo je nezaboravne trenutke sa meksičkom reprezentacijom i klubovima za koje je nastupao.

Na Svetskom prvenstvu 2026. postigao je prvi gol na Mundijalima u karijeri, a protivnik je bila Južnoafrička Republika (JAR) 11. juna, na otvaranju turnira na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.

Drugi put protivničku mrežu zatresao je u pobedi Meksika nad Ekvadorom (2:0) u šesnaestini finala.

Ipak, postoji jedna utakmica koje se Himenez bukvalno uopšte ne seća.

U subotu 29. novembra 2020, Himenez je predvodio napad engleskog premijerligaša Vulverhemptona u utakmici protiv Arsenala.

„Sećam se dolaska na stadion i izlaska na teren da ga osmotrim. A onda sam se vratio u svlačionicu...

„Ničeg drugog se ne sećam", ispričao je Himenez u dokumentarnom filmu koji je producirao „ Wolves Studios " , a emitovao BBC 2021. godine.

Za razliku od Himeneza, njegov tadašnji trener Nuno Espirito Santo kaže da će mu ono što se dogodilo tog popodneva „zauvek ostati" u sećanju.

„Taj zvuk udarca ostaće mi urezan u sećanje."

Tokom kornera za Vulverhempton, Himenez i protivnički defanzivac David Luiz sudarili su se glavama.

Taj snažan sudar proizveo je oštar i glasan prasak i jasno se čuo na stadionu - koji je inače bio prazan zbog mera ograničenja uvedenih usled pandemije kovida-19.

„Odmah sam znao da je teško povređen", kaže klupski lekar Met Peri.

I Luiz je zadobio povrede, ali ne tako teške kao meksički fudbaler.

Getty Images Raul Himenez i David Luiz su se sudarili glavama u duelu za loptu

„Bili smo prestravljeni, a onda počnete da čujete: 'Šifra crveno, šifra crveno'“, kaže Espirito Santo, boreći se da ne zaplače.

„A ja sam se stalno pitao: 'Šta je šifra crveno?'“

Bila je to kritična hitna situacija.

Od siline udarca Himenez je ostao bez svesti na terenu, što je izazvalo trenutnu reakciju igrača i trenerskog štaba.

Lekari su ga brzo stabilizovalo na terenu, a potom je hitno prebačen u bolnicu.

Napadač je zadobio prelom lobanje i krvarenje u mozgu, opasno po život.

Operisan je i pet dana je bio u bolnici.

Ali, bio je to samo početak dugog oporavka.

„Kada sam napustio bolnicu, sećam se da su me Danijela i Arja [njegova supruga i novorođena ćerka] dočekale sa mnogo ljubavi“, priča Himenez.

„Nikada nisam razmišljao o završetku karijere ili prestanku igranja.

„Uvek sam verovao da mogu da se vratim.“

Getty Images Posle sudara, igrači su odmah pozvali medicinsku ekipu da uđe na teren

Zaštita za glavu

Napadaču je trebalo osam meseci da se vrati na teren, u avgustu 2021. godine.

Suočen sa prelomom lobanje i neizvesnošću da li će ga možda protivnik opet povrediti ili kako će loptu udarati glavom, morao je da se prilagodi novoj realnosti.

U početku je nosio polukruti štitnik koji je pokrivao veliki deo njegove glave, čuvajući bezbednim predeo desne slepoočnice, gde je došlo do preloma.

Trebalo mu je još nekoliko meseci da se vrati u golgetersku formu, kako u engleskoj Premijer ligi (ponovo postigavši gol, 301 dan posle povrede), tako i u reprezentaciji.

Njegovo učešće na Svetskom prvenstvu 2022. u Kataru, na kojem ga je mučila povreda mišića, svelo se na 56 minuta, tokom kojih nije uspeo da postigne gol.

Getty Images Zaštitna traka štiti područje slepoočnice gde je Himenez zadobio prelom

Od povratka na teren, Himenez je nosio razne zaštitne trake za glavu, ali sa dodatnim ojačanim delom preko desne slepoočnice, mesta preloma.

Za razliku od drugih igrača koji su nosili glomazne kacige i zaštite za glavu, poput češkog golmana Petra Čeha ili rumunskog defanzivca Kristijana Kivua, Himenez se odlučio za traku za glavu napravljenu po meri, što mu je omogućavalo potpunu slobodu kretanja.

Napadaču je igra glavom bilo najjjače oružje, bio je vešt, mada se posle povrede činilo da donekle izbegava vazdušne duele.

Ipak, između 2023. i 2026. godine postigao je deset golova glavom u Premijer ligi.

Štaviše, Himenez je uživao u debiju iz snova na Svetskom prvenstvu 2026. igrajući za Meksiko, postigavši drugi gol upravo glavom u pobedi od 2:0 nad JAR-om.

Bio je to njegov prvi gol na Svetskom prvenstvu, postignut samo nekoliko meseci posle očeve smrti - trenutak koji ga je doveo do suza tokom proslave.

Dao je još jedan gol u trijumfu Meksika nad Ekvadorom u osmini finala.

Zaštitna traka za glavu postala je prepoznatljivi deo njegovog imidža, slično kao instinkt za postizanje golova koji trenutno celom Meksiku daje nadu da može do titulu na Mundijalu.

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(BBC News, 07.02.2026)