‘Vintage’ Đoković preslišao Cicipasa, našalio se sa skupljačicom loptica

BBC News pre 40 minuta

Reuters/Marko Đurica

Ni kada je bio mlađi, Grk Stefanos Cicipas nije znao kako da se suprotstavi Novaku Đokoviću.

A nije naučio ni sada, kada je stariji i iskusniji, a Đoković se bliži 40. godini.

Jedan od najboljih tenisera sveta pobedio je Cicipasa 3:0 (po setovima 6-3, 6-4, 6-2) za 98 minuta i plasirao se u treće kolo Vimbldona.

Teniski veteran je nastavio put ka osmom trijumfu na prestižnom grend slem tutrniu i ujedno rekordnoj, 25. grend slem tituli u karijeri.

Đoković je igrao najbolje što je mogao na Centralnom terenu, a u njegovoj loži ga je podržao američki glumac Ben Stiler.

Njegova igra je dostigla vrhunac u drugom setu u kojem je osvojio 100 odsto poena iza prvog servisa i napravio samo jednu neznuđenu grešku.

„Sviđa mi se termin ' vintage ' (nešto iz prošlošti što ima vrhunski kvalitet, klasu) lep je jer vraća najbolje dane“, rekao je Đoković u izjavi na terenu.

„Kad igram ovako, onda sam srećan, zadovoljan i radostan na terenu“, dodao je.

U 3. kolu, Đoković će igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, trenutno 28. igrača sveta.

Ni meč protiv Cicipasa nije prošao bez zabave.

Đoković je pauzi između drugog i trećeg seta zatražio pomoć od skupljačice loptica da nešto iseče na desnom rukavu majice.

Dok je devojka pažljivo pristupila zadatku, Đoković se trznuo kao da ga je povredila.

Ona je ustuknula, uplašila se, a onda je Novak počeo da se smeje - i publika.

„Takve stvari izlaze na površinu kad vodiš 2:0 u setovima, ne kad gubiš 2:0.

„Stefanos je otišao do toaleta. Izvinjavam se, ako je devojčica tu, nije bila tako sjajna šala".

Bivši britanski broj jedan Tim Henman ocenio je da je „Đoković u punom zamahu“.

„Cicipas nije u najboljoj formi niti u najboljem trenutku u karijeri, ali način na koji ga je Đoković apsolutno razbio bio je neverovatno impresivan“, rekao je za BBC TV.

„Đoković je bio apsolutno briljantanod izlaska na teren do kraja meča", prokomentarisao je Henman.

Najbolje rangurani svetski teniser, Italijan Janik Siner, posle velike borbe protiv Miomira Kecmanovića u pet setova, imao je još jedan iscrpljujući duel.

Rangiran kao 48. na svetu, Portugalac Nunjo Borhes oduševio je publiku i bio je bolji igrač u nekim trenucima protiv Sinera, koji je podigao nivo kada je bilo najvažnije.

Siner je ostvario devetu uzastopnu pobedu na Vimbldonu, a odbranu titule nastavlja mešom protiv Amerikanca Džensona Braksbija, 81. na svetu.

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Mike Egerton/PA Wire

Mike Egerton/PA Wire

NEIL HALL/EPA/Shutterstoc

Reuters/Marko Đurica Jelena Đoković, supruga Novaka, i ćerka Tara u loži na Vimbldonu sa Viktorom Troickim, trenerom najboljeg tenisera sveta svih vremena

Reuters/Marko Đurica

TOLGA AKMEN/EPA/Shutterstock Navijači Novaka Đokovića

Mike Egerton/PA Wire

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(BBC News, 07.02.2026)