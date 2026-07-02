Aleksić: Vlasti odgovara da opozicija i studenti budu podeljeni, pozivam na dogovor o strategiji

On je u emisiji "Oštar ugao" regionalnog portala SDCafe iz Smedereva ponovio stav da je formula za pobedu zajednički front opozicije i studenata, ali da mu se, nažalost, čini da za to još nema dovoljno volje i dodaje da je uveren da dogovor može da se postigne ako svi sednu za isti sto jer "ova prilika ne sme da se propusti", preneo je NPS u saopštenju.

"Pozivam na razum, dijalog i dogovor o ozbiljnoj strategiji. Ako sam ja prepreka, povući ću se. Ako istraživanja pokažu da nemam podršku, prihvatiću to bez ljutnje. Cilj je da oslobodimo Srbiju, a to možemo samo kao saborci i saveznici. Danas postoji samo jedna podela - na one koji podržavaju vlast i one koji žele promene, a Srbija više nema vremena za čekanje, jer svakim danom gubi sve više", rekao je Aleksić.

Odgovarajući na pitanje kada očekuje izbore, kazao je da je nezahvalno davati bilo kakve procene jer predsednik države iznosi međusobno protivrečne stavove, a "nivo manipulacija, neistina i vređanja inteligencije građana je nezapamćen", uz ocenu da će se takav model vladavine jednog dana izučavati na fakultetima.

"Jedino što je izvesno jeste da predsednički izbori moraju biti održani do aprila naredne godine. Ako bih morao da procenim, očekujem da će neki izbori biti raspisani do kraja ove godine, ali za njih moramo ozbiljno da se pripremimo. Neće biti lako pobediti vlast koja raspolaže ogromnim resursima, kontroliše većinu medija i institucija i vrši pritisak na građane i zaposlene. Zato moramo biti svesni da se u ovakvim okolnostima možemo izboriti samo jedinstvom, slogom i zajedničkim delovanjem", rekao je Aleksić.

Ocenio je i da se sve što se dešava u Srbiji, odvija uz odobrenje i blagoslov predsednika Aleksandra Vučića koji državu vodi "po principu kriminalnog klana - nalazi se na vrhu piramide, dok svima ispod sebe dozvoljava određene postupke kako bi ih držao u šaci i obezbedio njihovu poslušnost".

"Vučić tvrdi da su studenti izmislili priču o zvučnom topu i da se afera 'Jovanjica', o kojoj sam prvi izneo informacije u javnost, nikada nije dogodila. Upravo je ta afera prvi put pokazala da je država umešana u proizvodnju narkotika. To je ponižavanje inteligencije građana. (Vladimir) Orlić je postavljen na čelo Bezbednosno-informativne agencije (BIA) ne da bi štitio interese građana, već da bi tu instituciju stavio u službu vlasti", rekao je Aleksić.

Naveo je da vlast značajan deo nekadašnjih birača više ne podržava i da se sada dvoume između opozicije i studenata, apstinencije ili povratka vlasti koja "iz tog razloga ovakvim porukama pokušava da ih ponovo pridobije" i dodaje da se Vučić neće ustručavati ni od čega kako bi ostao na vlasti, jer je ona garant njegove slobode.

"Od afere 'Jovanjica' do danas preživeo sam različite pritiske, ali nijednog trenutka nisam zažalio. Verujem da radim ispravnu stvar i da je borba za istinu i pravdu uvek vredna svake žrtve. Doći će vreme kada će nezavisne institucije raditi svoj posao. Da bi se uspostavio red i poverenje u institucije, neophodno je da za nered i zloupotrebe odgovaraju oni koji su za njih odgovorni", naveo je Aleksić.