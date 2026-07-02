Američki ambasador: Srbija i SAD su ušle u novu eru bilateralnih odnosa

Beta pre 1 sat

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Aleksandar Titolo izjavio je danas da su Srbija i SAD ušle u “novu eru” bilateralnih odnosa.U govoru na prijemu povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, Titolo je rekao da je ova godina istorijska ne samo za SAD, već i za srpsko-američke odnose.

“Mnogo puta tokom ove godine rekao sam da smo ušli u novu eru srpsko-američkih odnosa. Večeras smo izdvojili nekoliko minuta da odamo priznanje samo nekima od ljudi koji tu novu eru grade“, rekao je Titolo i uručio nekoliko nagrada ljudima za koje je rekao da “svojim radom doprinose jačanju partnerstva Srbije i SAD”.

Među nagrađenima je major Vojske Srbije Marko Drižić, koji je dobio priznanje za izuzetan uspeh kao polaznik Komandno-štabnog koledža Američke armije.

“Vaša služba otadžbini i vaš doprinos jačanju partnerstva između srpskih i američkih oružanih snaga čine nas bezbednijima. Svi vam dugujemo iskrenu zahvalnost za tu službu“, rekao je Titolo.

Titolo je uručio i “Nagradu za partnerstvo sa Ambasadom Sjedinjenih Država” Ani Ilić, direktorki "Ložionice" u naselju "Beograd na vodi" gde je priredio prijem, i direktoru Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailu Jovanoviću, u znak priznanja za doprinos razvoju kampusa kreativnih industrija Ložionica, koji je postao i novi dom Američkog centra u Beogradu.

„Zahvaljujući njima i svima vama, uveren sam da su najbolje godine srpsko-američkih odnosa tek pred nama“, rekao je Titolo.

Među gostima na prijemu su bili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministri, diplomate i drugi zvaničnici.

(Beta, 02.07.2026)