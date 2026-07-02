ANEM traži hitnu reakciju nadležnih na nove pretnje Marku Vidojkoviću na društvenim mrežama

Po navodima ANEM-a, Vidojković je u inboks dobio poruke s naloga Simic Dobri u kojima piše: "Je*em ti mamicu ustašku" i "Go*no jedno smrdljivo dodji u

Srbiju je*em ti mater ološku, ti ceš priznati kosovo ti li ćeš mi prodati moju kuću. Kuću i tebe ću zapaliti pi*ko ustaška".

"Ovakva direktna pretnja predstavlja ugrožavanje bezbednosti Marka Vidojkovića. Pozivamo nadležne organe da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca", saopštila je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija.

Naveli su da je od 2019. godine do danas formirano skoro 30 predmeta u tužilaštvima zbog pretnji upućenih Vidojkoviću i koautoru emisije "Dobar, loš, zao" Nenadu Kulačinu a da većina nije dobila epilog.

"Život pod stalnim pretnjama i s ugrožavanjem bezbednosti predstavlja veliki pritisak na novinarke i novinare, na mentalno zdravlje, i brigu za svoju sigurnost i sigurnost porodice. Akumulirane nekažnjene pretnje dovode i do neophodnosti izmeštanja porodica ili povlačenje iz novinarstva, samocenzuru, čemu prisustvujemo već više godina", naveo je predsednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić.

Upozorio je da je trenutno šestoro novinara iz Srbije "relocirano" u druge zemlje iz bezbednosnih razloga.

"Ovakvi trendovi moraju se zaustaviti, što je moguće jedino efikasnim istragama i strogim kaznama za nasilnike", dodao je Matić.