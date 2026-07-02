Crnogorski premijer o zabrani ulaska Komnenića u Srbiju, on se ne može meriti s Vučićevićem

Beta pre 34 minuta

Premijer Milojko Spajić izjavio je da se ne može govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup autora emisije "Načisto" na Televiziji Vijesti Petra Komnenića i urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića, ali je u naknadnom reagovanju pojasnio da nije rekao da ceni novinarski rad Komnenića.

"Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku 'Informera' u Crnu Goru smatrati recipročnom. Dragan J. Vučićević svojim javnim nastupima i sadržajem koji plasira kontinuirano vređa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere. Takav način komunikacije nije u skladu s osnovnim profesionalnim standardima novinarstva", napisao je Spajić na Iksu.

"Vijesti" su danas objavile da je Komneniću zabranjen ulazak u Srbiju, kao deo najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da Vučićevića, urednika i vlasnika srbijanskog tabloida "Informer", proglase nepoželjnim gostom.

Komnenić je za odluku srpskih vlasti saznao u utorak (30. jun), u trenutku kad je napuštao Srbiju.

Nakon izjave Spajića, Komnenić je kazao da bi, budući da premijer Milojko Spajić kaže da ceni njegov novinarski pristup, bio red da se predsednik Vlade konačno odazove njegovom pozivu i da se posle toliko godina pojavi u njegovom studiju i odgovori na brojna pitanja.

"Kao i da se predstavnici njegove partije u budućnosti odazivaju na pozive koje im uredno uručujemo i da dolaze u debate koje izbegavaju", rekao je Komnenić za TV Vijesti.

Spajić mu je međutim odgovorio da nije rekao da "ceni" njegov novinarski pristup, nego da nije isti kao pristup urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića.

A to je, kako kaže, evidentna razlika.

"I upravo u ovakvim i sličnim manipulacijama treba potražiti odgovor na pitanje zašto se sve manje ozbiljnih ljudi odaziva vašem pozivu", napisao je Spajić na Iksu.

(Beta, 02.07.2026)

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