Sindikat Centar GSP: „Vučić zatražio dodatnih 48 sati kako bi ponudio rešenje za zahteve“

"Jutros oko 10 časova usledio je poziv iz kabineta predsednika, lično se on javio i zamolio je za dodatnih 48 časova i obavestio me da je tražio dodatnu dokumentaciju, odgovore na pitanja od Grada Beograda", rekao je Banković za agenciju Beta.

Vučić je 24. juna izašao ispred Predsedništva, pred okupljene radnike GSP-a i preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa radnika i njihove zahteve i poručio da će odgovori na te zahteve biti spremni najkasnije do četvrtka ujutru.

U dokumentaciju koju je Vučić tražio od Grada spadaju tender za trolejbuse, modeli električnih autobusa za nabavku za GSP, šta piše u konkursnoj dokumentaciji za javno-privatno partnerstvo, analize troškova i drugo.

Banković je naveo da sindikati, zaposleni u GSP nisu od Vučića tražili da im on reši probleme, već da svojim autoritetom utiče na nadležne u Beogradu, jer je "ovo bio posao Gradonačelnika Beograda (Aleksandra Šapića) da razgovara sa nama, ali on očigledno ne želi nikakvu komunikaciju".

Podsetio je da su 1. juna održali protest ispred kabineta Šapića i uputili mu zvanične zahteve, međutim prema njegovim saznanjima, Šapić ne odustaje od svog projekta.

"Šapić ne odustaje od svog projekta i imao je kritike na naš račun, tvrdeći da je GSP skup za grad, da su privatnici efikasnije rešenje i on ostaje pri svom stanovištu da treba četiri linije ustupiti privatniku i da treba ući u projekat javno privatnog partnerstva sa Strelom iz Obrenovca", rekao je Banković i dodao da je to pogubno, ne samo za GSP već i za gradski budžet.

Banković je ocenio da ako se GSP-u oduzmu četiri linije, a broj radnika ostane isti, pošto gradska vlast tvrdi da neće doći do otpuštanja radnika, to znači da bi to preduzeće imalo manje prihoda i tek tada bi bio skup za gradski budžet.

Radnici GSP, sindikati i strukovna udruženja građana traže hitno zaustavljanje konkursa za javno-privatno partnerstvo, kojim se četiri ključne trolejbuske linije u centru grada ustupaju privatnom prevozniku "Strela" iz Obrenovca po ceni većoj od 600 miliona evra, uprkos tome što je, kako navode, državnim planovima i usvojenim Programom poslovanja GSP za 2026. godinu bila predviđena nabavka 60 savremenih solo trolejbusa sa autonomijom, 20 zglobnih trolejbusa i 20 električnih autobusa.