SSP pita: Da li je predsednik države nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete?

"Poslednjih dana svedočimo nesvakidašnjoj praksi da predsednik države u javnosti promoviše određene lekove i daje preporuke koje spadaju u domen zdravstvene struke. Da li je reč o novoj ulozi predsednika ili je zdravstveni sistem ostao bez dovoljno lekara koji bi trebalo da budu jedini autoritet za ovakve preporuke", navela je Živanović.

Istakla je da sa zabrinutošću prati javne nastupe u kojima se građanima, kako je navela, praktično preporučuju određeni lekovi, uz navođenje da ih koristi i sam predsednik države, kao i isticanje njihovih cena i popusta.

Ona je pozvala sve građane da slušaju savete lekara i da ne donose odluke o svom zdravlju na osnovu toga "ko određeni lek koristi ili po kojoj ceni se trenutno prodaje".

"Lekovi nisu predmet političke promocije niti marketinške kampanje. Oni nisu proizvod koji se bira po preporuci političara ili zbog akcijske cene, već isključivo po proceni lekara i u skladu sa zdravstvenim stanjem pacijenta", poručila je Živanović.

Obratila se i zdravstvenoj struci koju je pozvala da se oglasi povodom takve prakse.

"Očekujem da se Lekarska komora Srbije, stručna medicinska udruženja i nadležne zdravstvene institucije izjasne da li je prihvatljivo da politički funkcioneri u javnosti preporučuju lekove i na taj način mogu uticati na zdravstvene odluke građana, na koje još jednom apelujem da ne uzimaju lekove samo zato što ih koristi neka javna ličnost ili zato što su na sniženju", zaključila je Živković.