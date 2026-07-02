Hitno upozorenje RHMZ! U Beogradu već pljušti, pašće puno kiše, a u narednih sat, dva i ovi delovi Srbije na udaru jakog nevremena

Blic pre 2 sata
Hitno upozorenje RHMZ! U Beogradu već pljušti, pašće puno kiše, a u narednih sat, dva i ovi delovi Srbije na udaru jakog…

Upozorenje se posebno odnosi na pojedine delove Beograda poput Batajnice, Padinske Skele i Borče RHMZ je izdao najnovije upozorenje zbog intenzivnih padavina u Vojvodini Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao najnovije upozorenje da se nastavljaju intenzivne padavina na području Vojvodine.

Ovo hitno upozorenje RHMZ je izdao u 15.30 sati. Takođe, upozorenje je izdato i za delove Beograda, gde se očekuje veća količina padavina i jak vetar. "I u narednih sat, dva na području Vojvodine slabo pokretna konvektivna oblačnost usloviće lokalno veću količinu padavina, grmlјavinu, ponegde i pojavu grada, kao i jak vetar u zoni najjačih padavina", upozorava RHMZ. RHMZ upozrva i na veliku količinu padavina u pojedinim delovi Beograda: "Jaka konvektivna oblačnost
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