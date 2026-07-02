Ministarstvo prosvete poslalo školama stručno uputstvo o studijskim posetama Ekspu: "Prevoz i ulaznice biće obezbeđeni bez nadoknade"

Blic pre 8 minuta
Ministarstvo prosvete poslalo školama stručno uputstvo o studijskim posetama Ekspu: "Prevoz i ulaznice biće obezbeđeni bez…

Studijske posete nisu zamena za ekskurzije ili nastavu u prirodi, već dodatak nastavnom procesu i njihovo pohađanje nije obavezno.

Posete će se organizovati od 17. maja do 25. juna 2027. i omogućiće interaktivno učenje i istraživanje u međunarodnom okruženju. Ministarstvo prosvete uputilo je danas osnovnim i srednjim školama u Srbiji stručno uputstvo o organizovanju studijskih poseta specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, koja će biti održana u Beogradu, u kojem se navodi da studijske posete nisu zamena za ekskurzije niti nastavu u prirodi, već dopuna nastavnom procesu i naglašava da učešće u
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