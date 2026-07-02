Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Fudbalska reprezentacija Belgije je nakon čudesnog preokreta stigla do osmine finala Mundujala.

Izabranici Rudija Garsije su gubili protiv Senegala rezultatom 2:0 u 85. minutu utakmice, a onda su u samo nekoliko minuta postigli dva gola i odveli meč šesnaestne finala u predužetak, a tamo „sa kreča“ u nadoknadi vremena stigli do velikog trijumfa. Prednost Senegalu doneo je Habib Dijara golom u 25. minutu, a vođstvo je uvećao Ismaila Sar pogotkom u 51. minutu. Vođstvo Senegala smanjio je Romelo Lukaku golom u 86. minutu, a izjednačenje Belgiji doneo je Juri
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