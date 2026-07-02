Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Fudbalska reprezentacija Belgije je nakon čudesnog preokreta stigla do osmine finala Mundujala.

Izabranici Rudija Garsije su gubili protiv Senegala rezultatom 2:0 u 85. minutu utakmice, a onda su u samo nekoliko minuta postigli dva gola i odveli meč šesnaestne finala u predužetak, a tamo „sa kreča“ u nadoknadi vremena stigli do velikog trijumfa. Prednost Senegalu doneo je Habib Dijara golom u 25. minutu, a vođstvo je uvećao Ismaila Sar pogotkom u 51. minutu. Vođstvo Senegala smanjio je Romelo Lukaku golom u 86. minutu, a izjednačenje Belgiji doneo je Juri