Beogradski vodovod: Zbog novih cevovoda delovi Novog Beograda i Vračara sutra bez vode

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Vračar, sutra, u četvrtak, 2. jula, od 8.00 do 20.00 bez vode će ostati potrošači u Skerlićevoj ulici.

Beogradski vodovod je najavio da će, iz istog razloga, sutra u opštini Novi Beograd, od 9.00 do 24.00 bez vode ostati potrošači u Vinogradskoj, Vojvođanskoj (od broja 98 do broja 152) i Surčinskom putu (od broja 3 do broja 7). Umanjen pritisak vode osetiće potrošači u naselju Ledine, kao i u blokovima 45, 61, 62, 71 i 72, dok su na višim spratovima mogući i prekidi u vodosnabdevanju, dodaje se. Obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a na potrošale je