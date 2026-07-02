Beogradski vodovod: Zbog novih cevovoda delovi Novog Beograda i Vračara sutra bez vode

Danas pre 7 sati  |  Beta
Beogradski vodovod: Zbog novih cevovoda delovi Novog Beograda i Vračara sutra bez vode

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Vračar, sutra, u četvrtak, 2. jula, od 8.00 do 20.00 bez vode će ostati potrošači u Skerlićevoj ulici.

Beogradski vodovod je najavio da će, iz istog razloga, sutra u opštini Novi Beograd, od 9.00 do 24.00 bez vode ostati potrošači u Vinogradskoj, Vojvođanskoj (od broja 98 do broja 152) i Surčinskom putu (od broja 3 do broja 7). Umanjen pritisak vode osetiće potrošači u naselju Ledine, kao i u blokovima 45, 61, 62, 71 i 72, dok su na višim spratovima mogući i prekidi u vodosnabdevanju, dodaje se. Obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a na potrošale je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Delovi Novog Beograda i Vračara danas bez vode zbog puštanja u rad novog cevovoda

Delovi Novog Beograda i Vračara danas bez vode zbog puštanja u rad novog cevovoda

Insajder pre 17 minuta
Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i…

Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i auto-cisterne

Blic pre 7 minuta
Danas bez vode delovi ovih beogradskih opština

Danas bez vode delovi ovih beogradskih opština

Telegraf pre 37 minuta
Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i…

Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i auto-cisterne

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

N1 Info pre 27 minuta
Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Insajder pre 17 minuta
Delovi Novog Beograda i Vračara danas bez vode zbog puštanja u rad novog cevovoda

Delovi Novog Beograda i Vračara danas bez vode zbog puštanja u rad novog cevovoda

Insajder pre 17 minuta
Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Nova pre 17 minuta
Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i…

Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i auto-cisterne

Blic pre 7 minuta