Brokerska kuća: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Kompanija Napred razvoj preuzela je putem javne ponude 3,7 miliona akcija (odnosno 34,6 odsto akcija) firme Energoprojekt holdinga, čime je država, kao vlasnik trećine akcija, pristala da proda svoje akcije po ceni iz ponude od 452,30 dinara, objavila je brokerska kuća Momentum Securities.

Nakon završetka ponude, kompanija Napred razvoj poseduje 90,2 odsto akcija što joj omogućava da nakon odluke skupštine sprovede i prinudni otkup akcija od preostalih akcionara po spomenutoj ceni od 452,3 dinara. Na taj način, kako se navodi, nekada najveća domaća građevinska kompanija, biće istisnuta sa Beogradske berze po ceni koja odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 4,9 milijardi dinara (41,8 miliona evra) Energoprojekt je u protekloj poslovnoj godini