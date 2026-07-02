Hari Kejn nije dozvolio iznenađenje: Engleska uz dosta problema u osmini finala Mundijala

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je selekciju Konga rezultatom 2:1 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva u fudbalu.

Na taj način je četa Tomasa Tuhela obezbedila plasman u osminu finala, a tamo će joj protivnik biti jedan od domaćina prvenstva, selekcija Meksika. Kongo je iznenadio favorizovanu reprezentaciju Engleske golom Brajana Cipenge u sedmom minutu, a do kraja prvog poluvremena rezultat se nije menjao. U drugom delu meča Engleska je zaigrala mnogo ofanzivnije i bolje u fazi napada i preko dvostrukog strelca Harija Kejna trasirala put do trijumfa. Kongo je poveo u sedmom