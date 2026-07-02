Objavljen finansijski izveštaj Donalda Trampa: Milionski prihodi od kripta, nekretnina i licenci

Američki predsednik Donald Tramp je prošle godine zaradio milijarde dolara ulaganjem u kriptovalute, od autorskih prava i investicija u nekretnine, navodi se u njegovom godišnjem finansijskom izveštaju, koji je danas objavljen.

Izveštaj za 2025. godinu, koji ima 927 stranica, pruža do sada najopsežniji uvid u rastuće bogatstvo koje je Tramp stekao od povratka u Belu kuću, uključujući i kroz udele u kompanijama koje su osnivali članovi njegove porodice, prenosi CNN. Tramp je zaradio više od 526 miliona dolara od prodaje tokena povezanih sa „World Liberty Financial“, firmom kojom delimično upravljaju njegovi sinovi Erik i Donald Tramp mlađi. Taj neočekivani prihod došao je pored prihoda