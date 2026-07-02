Ponoš poručio VJT: Šta vi znate o tome kako funkcioniše zvučni top i koje efekte proizvodi

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Ponoš poručio VJT: Šta vi znate o tome kako funkcioniše zvučni top i koje efekte proizvodi
Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravno Ponoš upitao je danas glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Nenada Stefanovića kakvo je to targetiranje ako se u javnost iznese ime tužioca po čijem nalogu je pozvan da da izjavu u svojstvu građanina i poručio mu da bi bilo primerenije da se pozabavi nezakonitošću u postupanju tužilaštva. Ponoš je na mreži Iks podsetio Stefanovića da, prema članu 43 stav 2 tačka 1 ZKP, javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom i
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