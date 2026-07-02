Profesorka Beširević: Pokretanje postupka u slučaju „zvučni top“ je pokušaj diskreditacije političkog rivala

Pokretanje postupka u slučaju “zvučni top” nakon skoro godinu i po dana je dokaz da režim prebacivanjem krivice za radnju koja je uznemirila javnost nastoji da diskredituje ozbiljnog političkog rivala koji se u međuvremenu nametnuo na našoj sceni, izjavila je za Insajder profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union Violeta Beširević.

Gostujući u emisiji “Marker”, rekla je da režimi koji su ostali demokratski samo po izborima, teže ka tome da pred izlazak na birališta konsoliduju svoj položaj, pri čemu se služe različitim strategijama. Jedna od tih strategija je, prema rečima Beširević, i prebacivanje krivice. “Prebacivanje krivice ne mora nužno da uključuje samo političare, već i građane, novinare, svakoga za koga postoji sumnja da može da preokrene sliku koju jedan režim želi da prikaže