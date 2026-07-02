Rasplet prvog dela kvalifikacija za Svetsko prvenstvo: Srbija treba da opravda ulogu velikog favorita

Danas pre 11 sati  |  V. R.
Rasplet prvog dela kvalifikacija za Svetsko prvenstvo: Srbija treba da opravda ulogu velikog favorita

Košarkaši Srbije će gostovati selekciji Švajcarske, u četvrtak, 2. jula, u okviru 5. kola FIBA kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo.

Selektor Srbije, Dušan Alimpijević je izneo svoje utiske pred ovaj duel, a prisetio se i prethodnog susreta ovih timova, kada je u novembru prošle godine Srbija savladala Švajcarsku posle velikog preokreta, na debiju Alimpijevića na mestu selektora. – To je bilo za mnoge igrače i za nas iz stručnog štaba prva utakmica i videla se jedna doza pritiska. Ključna stvar će biti pristup. Mora pristup da bude ozbiljan od prve sekunde i da radimo ono što smo spremili sada
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