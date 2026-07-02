SafeJournalists: Hitno identifikovati i procesuirati osobu koja je pretila smrću Marku Vidojkoviću

Mreža regionalnih novinarskih udruženja „SafeJournalists“ osudila je danas nove pretnje smrću upućene autoru emisije „Dobar loš zao“ (DLZ) i kolumnisti lista Danas Marku Vidojkoviću i zatražila da osoba koja je uputila pretnje bude hitno identifikovana i procesuirana.

Vidojković je, kako se navodi u saopštenju, u poruci na Fejsbuku dobio poruke sa naloga „Simic Dobri“, u kojima mu se uz uvrede direktno preti nasiljem i paljenjem, koje su prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Vidojković je za „SafeJournalists“ rekao da su pretnje usledile nakon što je u emisiji „Dobar loš zao“ pomenuo mogućnost promene Ustava, nakon čega je „na TV Informer krenula hajka koja je trajala oko dva sata“. „Tokom tog medijskog