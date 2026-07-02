U Nišu obeleženo 20 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Studenti i građani Niša obeležili su 20 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Najpre su se okupili ispred zgrade Osnovnog suda, a potom je organizovana protestna šetnja do glavne Železničke stanice gde je održano 16 minuta ćutanja. Tokom protesta studenti su nosili natpise sa imenima nastradalih u nesreći u Novom Sadu, a na Železničkoj stanici pustili su 16 belih balona. Studentkinja Filozofskog fakulteta Marta Đorđević kazala je da je 1. novembra 2024. za mnoge kalendar nastavio da se okreće, ali je za porodice nastradalih vreme stalo.