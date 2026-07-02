Dodik se oglasio na Iksu: Da li "Hvala, ameriko!" ima veze sa ispadanjem reprezentacije BiH sa Svetskog prvenstva?

Dnevnik pre 51 minuta
Dodik se oglasio na Iksu: Da li "Hvala, ameriko!" ima veze sa ispadanjem reprezentacije BiH sa Svetskog prvenstva?

"Hvala, Ameriko, svakako je neradni dan", napisao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik nije precizirao na šta misli, ali više je nego očigledno da je to njegov komentar na činjenicu da su fudbaleri BiH sinoć završili nastup na Svetskom prvenstvu u fudbalu nakon što su poraženi od selekcije SAD-a u šesnaestini finala rezultatom 2:0. Dodik je ranije izjavljivao da ne navija za reprezentaciju BiH. Hvala, Ameriko, svakako je neradni dan. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 2, 2026 Blic.rs
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