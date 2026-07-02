Kraj snova za BiH: SAD sa igračem manje do osmine finala, povreda Džeka presudila „zmajevima”

Dnevnik pre 6 minuta
Kraj snova za BiH: SAD sa igračem manje do osmine finala, povreda Džeka presudila „zmajevima”

SAN FRANCISKO: Fudbalska reprezentacija SAD plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u odlučujućoj utakmici savladala selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 2:0. Ovim porazom, reprezentacija BiH završila je svoje učešće na ovogodišnjem Mundijalu.

Strelci za Amerikance, koji su jedan od domaćina turnira, bili su Folarin Balogun u 45. i Malik Tilman iz sjajno izvedenog slobodnog udarca u 82. minutu. Amerikanci su mogli i do ubedljivijeg trijumfa, s obzirom na to da je Balogun u nadoknadi prvog poluvremena pogodio prečku, a prethodno mu je poništen i pogodak zbog ofsajda. Iz istog razloga, u nastavku meča sudije nisu priznale ni gol Kristijana Pulišića. Utakmica je ušla u dramatičnu završnicu od 64. minuta,
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