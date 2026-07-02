Omladinska reprezentacija Srbije povela, pa izgubila od Ukrajine: "Orlići" nisu uspeli da se plasiraju u polufinale, protiv Hrvatske za čast i Mundijalito

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) nije uspela da se izbori za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Velsu.

Nakon poraza od Italije na startu turnira (0:2), bolja od izabranika Gordana Petrića bila je i Ukrajina rezultatom 2:1. Dobro je započela utakmica za "orliće", koji su nakon početnog odmeravanja snaga iskoristili prvu ozbiljnu priliku na utakmici. Nakon odličnog proigravanja Damjanovića, Đorđe Ranković je sam izbio ispred golmana Domčaka i doveo naš tim u vođstvo. Novu priliku za naš tim imao je strelac prvog gola Ranković, koji je šutirao nakon proigravanja