Omladinska reprezentacija Srbije povela, pa izgubila od Ukrajine: "Orlići" nisu uspeli da se plasiraju u polufinale, protiv Hrvatske za čast i Mundijalito

Dnevnik pre 1 sat
Omladinska reprezentacija Srbije povela, pa izgubila od Ukrajine: "Orlići" nisu uspeli da se plasiraju u polufinale, protiv…

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) nije uspela da se izbori za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Velsu.

Nakon poraza od Italije na startu turnira (0:2), bolja od izabranika Gordana Petrića bila je i Ukrajina rezultatom 2:1. Dobro je započela utakmica za "orliće", koji su nakon početnog odmeravanja snaga iskoristili prvu ozbiljnu priliku na utakmici. Nakon odličnog proigravanja Damjanovića, Đorđe Ranković je sam izbio ispred golmana Domčaka i doveo naš tim u vođstvo. Novu priliku za naš tim imao je strelac prvog gola Ranković, koji je šutirao nakon proigravanja
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Petrić: Volja i želja su postojale, ali kvalitet trenutno nije na nivou turnira

Petrić: Volja i želja su postojale, ali kvalitet trenutno nije na nivou turnira

RTS pre 1 sat
Lukaku o penalu: "Nisam bio mentalno spreman" VIDEO

Lukaku o penalu: "Nisam bio mentalno spreman" VIDEO

B92 pre 57 minuta
"Engleska je prošla zbog pauze za hidrataciju"

"Engleska je prošla zbog pauze za hidrataciju"

B92 pre 1 sat
Mladi fudbaleri Srbije izgubili od Ukrajine

Mladi fudbaleri Srbije izgubili od Ukrajine

Radio 021 pre 1 sat
Orlići sami sebe izbacili sa EP: Srbija vodila, pa za četiri minuta potonula protiv Ukrajine!

Orlići sami sebe izbacili sa EP: Srbija vodila, pa za četiri minuta potonula protiv Ukrajine!

Hot sport pre 2 sata
Srbija još može na Svetsko prvenstvo u fudbalu: Evo šta je potrebno Petrićevim "orlićima"

Srbija još može na Svetsko prvenstvo u fudbalu: Evo šta je potrebno Petrićevim "orlićima"

Mondo pre 1 sat
Kakva koincidencija: Afrika proklinje 86. minut

Kakva koincidencija: Afrika proklinje 86. minut

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalEvropsko prvenstvoHrvatskaUkrajinaItalijaIzbori

Sport, najnovije vesti »

Španija opravdala nadimak „crvena furija“, a sada je čeka ozbiljan izazov u osmini finala

Španija opravdala nadimak „crvena furija“, a sada je čeka ozbiljan izazov u osmini finala

Danas pre 7 minuta
Mladi fudbaleri Srbije poraženi od Ukrajine na Evropskom prvenstvu U19

Mladi fudbaleri Srbije poraženi od Ukrajine na Evropskom prvenstvu U19

Danas pre 1 sat
Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Danas pre 1 sat
Vimbldon: Pobeda Zvereva, Beretini eliminisao 24. tenisera sveta

Vimbldon: Pobeda Zvereva, Beretini eliminisao 24. tenisera sveta

Danas pre 2 sata
KRIK: UEFA se neće baviti slučajem Slaviše Kokeze

KRIK: UEFA se neće baviti slučajem Slaviše Kokeze

Danas pre 4 sati