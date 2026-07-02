BiH na Mundijalu: „Svaka bajka ima kraj“

Nemački mediji osvrću se na poraz reprezentacije BiH od domaćina SAD s 2:0, a uoči utakmice Hrvatska-Portugalija analiziraju rivalstvo Modrića i Ronalda.

Nemački mediji jedinstveni su u oceni da je reprezentacija SAD zasluženo izborila plasman u osminu finala, ali navode i da je Bosna i Hercegovina ostavila solidan utisak koji ipak nije bio dovoljan za pobedu. „Impresivno putovanje Bosne i Hercegovine je na kraju“, piše list Kiker i beleži da su kod selektora BiH, Sergeja Barbareza, potekle i suze – ali da je ipak prevladao ponos. List ocenjuje i da je već samim plasmanom u šesnaestinu finala BiH postigla i više