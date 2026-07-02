Budući brucoši u trci za indeks: Vlada usvojila broj budžetskih mesta - evo koji fakulteti su ove godine najtraženiji

Euronews pre 4 minuta  |  Autor: Euronews Srbija/Anđela
Budući brucoši u trci za indeks: Vlada usvojila broj budžetskih mesta - evo koji fakulteti su ove godine najtraženiji

Vlada Srbije usvojila je Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu koji će se finansirati iz budžeta.

Određeno je blizu 17.500 budžetskih mesta, dok je za akademije strukovnih studija određeno oko 4.400 mesta. Prijemni ispiti završeni su u utorak, a najveća konkurencija očekuje kandidate koji su se opredelili za studijski program Psihologija na Filozofskom fakultetu, gde se prijavilo pet puta više kandidata u odnosu na broj mesta. Indeks Stomatološkog fakulteta i ove godine jedan je od najtraženijih među budućim brucošima – za 220 mesta prijavilo se 765 kandidata.
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