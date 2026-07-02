Moguće preusmeravanje sredstava EU, portparol EK: "Trenutno se vrši procena sprovedenih reformi kandidata"

Evropska unija mogla bi da preusmeri neiskorišćena sredstva iz Plana rasta ka Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji.

Portparol Evropske komisije potvrdio je za Euronews Srbija da se trenutno vrši procena sprovedenih reformi ostalih zemalja kandidata i da postoji mogućnost da oko 330 miliona evra koji su namenjena njima odu takozvanim "frontranerima". "Trenutno smo na kraju roka za drugu tranšu koji je istekao u junu, i ono što ćemo sada da učinimo je da izvršimo procenu onoga što je urađeno, i da razmotrimo potencijalno preusmeravanje sredstava. Ali u ovom trenutnku, to je vrlo