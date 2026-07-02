Policija uhapsila muškarca iz Leskovca: U stanu pronađeni municija, mine i eksploziv

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Tanjug
Policija uhapsila muškarca iz Leskovca: U stanu pronađeni municija, mine i eksploziv

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa leskovačkom policijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su S.

M. (68) iz Leskovca, jer su u prostorijama koje koristi pronašli veću količinu municije, mine, eksploziv i okvir za pušku. On je osumnjičen za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi policija je pronašla 1.255 metaka različitog kalibra, dve mine za minobacač, oko 250 grama materije za koju se sumnja da je
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