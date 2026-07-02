UŽIVO: Rat u Ukrajini Rusko Ministarstvo odbrane: Napad na Kijev izveden kao odgovor na ukrajinske napade

Rat u Ukrajini traje 1.589 dana. Ruske snage izvele su kasno sinoć masovan napad dronovima na Kijev, a pad ostataka letelica registrovan je u dva gradska rejona, naveli su gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko i načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Masovni napad najavio je nekoliko sati ranije predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski. On je tokom zajedničke konferencije za novinare sa irskim premijerom Majklom Martinom rekao da ruski