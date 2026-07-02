Šinobus planuo kod Jasenovika: Svi putnici na vreme evakuisani

Prema prvim informacijama iz policije, iz šinobusa je bezbedno evakuisano svih 11 putnika, što je potvrđeno i iz Hitne pomoći.

Na lice mesta upućeno je 10 vatrogasaca-spasilaca sa tri vatrogasna vozila, a požar je u međuvremenu lokalizovan. Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat. Kako piše Kurir, informacije o događaju objavio je dopisnik RTS-a, a nadležne službe nastavljaju uviđaj kako bi utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do požara.