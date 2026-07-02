Miroslav Aleksić: Srbija nema vremena za čekanje, pred nama je odlučujuća borba za promene

Sve što se dešava u Srbiji odvija se uz odobrenje i blagoslov predsednika koji državu vodi po principu kriminalnog klana – nalazi se na vrhu piramide, dok svima ispod sebe dozvoljava određene postupke kako bi ih držao u šaci i obezbedio njihovu poslušnost, rekao je u emisiji ,,Oštar ugao“ regionalnog portala SDCafe iz Smedereva predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić. Vučić tvrdi da su studenti izmislili priču o zvučnom topu i