Miroslav Aleksić: Srbija nema vremena za čekanje, pred nama je odlučujuća borba za promene

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Miroslav Aleksić: Srbija nema vremena za čekanje, pred nama je odlučujuća borba za promene
Sve što se dešava u Srbiji odvija se uz odobrenje i blagoslov predsednika koji državu vodi po principu kriminalnog klana – nalazi se na vrhu piramide, dok svima ispod sebe dozvoljava određene postupke kako bi ih držao u šaci i obezbedio njihovu poslušnost, rekao je u emisiji ,,Oštar ugao“ regionalnog portala SDCafe iz Smedereva predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić. Vučić tvrdi da su studenti izmislili priču o zvučnom topu i
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