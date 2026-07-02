"Vlast u Srbiji sprovodi represiju nad narodom koji je žrtva soničnog oružja. EU ne sme da ćuti na to": Oglasio se evroposlanik Prebelič

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: Nova.rs
"Vlast u Srbiji sprovodi represiju nad narodom koji je žrtva soničnog oružja. EU ne sme da ćuti na to": Oglasio se…

Poslanik Evropskog parlamenta (EP) Vladimir Prebilič izjavio je danas da privođenje političkih funkcionera u Srbiji na informativne razgovore predstavlja pravnu represiju, kao i da se time stvara nelagoda za osobe koje su pretrpele napad soničnim oružjem u Beogradu 15. marta prošle godine.

Evroposlanik iz redova Zelenih je za televiziju N1, povodom donošenja rezolucije EP o Srbiji, o kojoj bi uskoro trebalo da se glasa, rekao da će ona biti "dobra i bez političkih prepucavanja". Prebilič je rekao da se rezolucija o Srbiji donosi nešto kasnije od onih o ostalim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji (EU) zato što u zemlji "uvek ima malo više zastranjenja nego napredovanja". "Mi to sve želimo da stavimo u rezoluciju i zato se ona donosi u julu,
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