Niški aerodrom u junu zabeležio 8% više putnika nego prošle godine

Aerodrom „Konstantin Veliki” u Nišu je i u junu zabeležio porast broja putnika, broj putnika je veći za 8% u odnosu na isti mesec prošle godine i iznosi 42.167. Broj realizovanih avio-operacija u junu je 376, a sa niškog aerodroma ističu da je ovo najuspešniji mesec po broju putnika od početka godine. Porast je ostvaren i na polju karga. U junu je prevezeno 170.955 kg robe, a to je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine.