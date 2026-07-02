Niški aerodrom u junu zabeležio 8% više putnika nego prošle godine

Gradski portal 018 pre 4 sati  |  redakcija GP018
Niški aerodrom u junu zabeležio 8% više putnika nego prošle godine
Aerodrom „Konstantin Veliki” u Nišu je i u junu zabeležio porast broja putnika, broj putnika je veći za 8% u odnosu na isti mesec prošle godine i iznosi 42.167. Broj realizovanih avio-operacija u junu je 376, a sa niškog aerodroma ističu da je ovo najuspešniji mesec po broju putnika od početka godine. Porast je ostvaren i na polju karga. U junu je prevezeno 170.955 kg robe, a to je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine.
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