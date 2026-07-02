Ilić nije zadovoljan Partizanom: „Sporo napredujemo, ovo nije onako kako ja želim da izgledamo!“

Objasnio je svoj stav! Partizan je savladao Aluminij sa 2:1 u drugoj proveri na pripremama u Sloveniji, ali Saša Ilić nije bio potpuno zadovoljan izdanjem svoje ekipe.

Trener crno-belih je posle meča u Kidričevu poručio da tim i dalje nije na nivou koji očekuje, iako je rezultat bio bolji nego u prethodnoj utakmici protiv CSKA 1948. “Još nismo na nivou na kom ja želim da budemo. Mislim da sporo napredujemo, trebalo bi to da izgleda mnogo bolje. Pripreme su, teško je vreme, ‘teške su noge’, ali generalno moramo da igramo mnogo bolje nego danas. Na momente to izgleda dobro, pa postoje periodi kada to ne izgleda kako treba, ali