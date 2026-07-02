Jokić direktno u metu: „Zbog ovoga Srbija igra, zbog ovoga se nosi dres reprezentacije!“

Kapiten je jasan! Nikola Jokić je posle pobede Srbije nad Švajcarskom u kvalifikacijama za Mundobasket govorio o utakmici, ekipi, ali i velikoj podršci koju su „orlovi“ imali u Friburgu.

Kapiten Srbije nije želeo da priča o sebi i prilagođavanju na evropsku košarku posle NBA sezone, već je odmah fokus prebacio na tim i ono što je odlučilo meč. „Ova konferencija treba da bude o meču i timu. Nismo počeli dobro meč, nismo dobro koristili male faulove. Bili smo agresivni tamo gde ne treba da budemo. Nismo kontrolisali skokove posebno u prvom poluvremenu. Ekipa u drugom poluvremenu je bila sjajna, imala energiju i tada smo slomili utakmicu na našu