Zadužio opremu: Kodi Miler-Mekintajer predstavljen u novom klubu!

Hot sport pre 4 sati
Zadužio opremu: Kodi Miler-Mekintajer predstavljen u novom klubu!

Novi klub, iste boje! Posle dve sezone u dresu Crvene zvezde, Kodi Miler-Mekintajer i zvanično je predstavljen kao novi košarkaš Olimpijakosa.

Šampion Evrope potvrdio je dolazak 32-godišnjeg plejmejkera, koji je sa klubom iz Pireja potpisao trogodišnji ugovor. Amerikanac, koji nastupa za reprezentaciju Bugarske kao naturalizovani igrač, iza sebe ima još jednu zapaženu sezonu u Evroligi. U elitnom takmičenju prosečno je beležio 12,6 poena, 4,5 skokova, 7,4 asistencije i jednu ukradenu loptu po utakmici. U ABA ligi imao je prosek od 10,4 poena, 2,6 skokova, pet asistencija i 0,8 ukradenih lopti po meču.
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