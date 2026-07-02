Zadužio opremu: Kodi Miler-Mekintajer predstavljen u novom klubu!

Novi klub, iste boje! Posle dve sezone u dresu Crvene zvezde, Kodi Miler-Mekintajer i zvanično je predstavljen kao novi košarkaš Olimpijakosa.

Šampion Evrope potvrdio je dolazak 32-godišnjeg plejmejkera, koji je sa klubom iz Pireja potpisao trogodišnji ugovor. Amerikanac, koji nastupa za reprezentaciju Bugarske kao naturalizovani igrač, iza sebe ima još jednu zapaženu sezonu u Evroligi. U elitnom takmičenju prosečno je beležio 12,6 poena, 4,5 skokova, 7,4 asistencije i jednu ukradenu loptu po utakmici. U ABA ligi imao je prosek od 10,4 poena, 2,6 skokova, pet asistencija i 0,8 ukradenih lopti po meču.